Помощь для Украины. Белый дом срочно разрабатывает стратегию сохранения поддержки, – WP

Чиновники Белого дома срочно разрабатывают стратегию касательно наилучшего способа сохранить помощь США Украине после того, как поддержка Киева в Конгрессе была подвергнута сомнению. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, обсуждаются два варианта. Первый предполагает настаивание на большом пакете помощи, который мог бы охватить большую часть 2024 года, и благодаря которому не будет необходимости голосовать за еще один дополнительный запрос в год президентских выборов в США.

Второй предлагает следовать меньшей, краткосрочной поддержке, но имеет больше шансов на поддержку со стороны республиканцев, которые колеблются в помощи Украине.

При этом один из высокопоставленных чиновников рассказал, что Администрация президента США Джо Байдена больше не настаивает на дополнительном финансировании для Украины в размере 24 млрд долларов, который первоначально планировалось включить в соглашение о краткосрочном государственном финансировании.

В Белом доме говорят, что сейчас имеют достаточно финансовых полномочий для удовлетворения неотложных потребностей Украины на поле боя, но неизвестно, как долго это продлится.

Временный бюджет США: продолжится ли поддержка Украины?

Недавно Палата представителей и Сенат США утвердили временный бюджет для финансирования правительства страны, чтобы избежать "шатдауна" – приостановки работы некоторых госорганов. Однако бюджет, который будет действовать до 17 ноября, не получил дополнительное финансирование для Украины.

Это произошло после того, как часть республиканцев в Палате представителей выступила против дальнейшей помощи Украине и временного финансирования, а спикер Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти предложил исключить пакет помощи из законопроекта.

В свою очередь члены руководства Сената от Демократической и Республиканской партий обнародовали совместное заявление, в котором обязались проголосовать за дальнейшее финансирование помощи Украине "в ближайшие недели".

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