Байден надеется, что республиканцы сдержат свое слово о поддержке Украины

Президент США Джо Байден призвал республиканцев Конгресса как можно быстрее поддержать законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине, заявив, что он "устал" от политических споров, едва не приведших к прекращению работы правительства.

Об этом сообщает Reuters.

Байден отметил, что республиканцы пообещали оказать помощь Украине путём отдельного голосования.

"Они сказали, что собираются поддержать Украину в отдельном голосовании, мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Я полностью ожидаю, что спикер Конгресса придерживается своего обязательства обеспечить утверждение поддержки, необходимой, чтобы помочь Украине, которая защищается от агрессии и жестокости", — заявил Байден.

Отвечая на вопрос, может ли он доверять спикеру Палаты представителей республиканцу Кевину Маккарти в соблюдении соглашений, Байден сказал: "Мы только что заключили одно из них по Украине, поэтому узнаем".

Байден призвал республиканцев действовать быстро во избежание нового кризиса в ноябре.

"Не теряйте время, как вы это делали все лето. Примите бюджетное соглашение на год. Уважайте соглашение, которое мы заключили несколько месяцев назад".

Напомним, палата представителей и Сенат США утвердили бюджет для финансирования правительственных органов страны на 45 дней во избежание "шатдауна". Однако документ не включает в себя помощь Украине.

Угроза "шатдауна": в чем была опасность?

30 сентября в США завершился финансовый год, и если бы Конгресс не принял хотя бы временный бюджет, с 1 октября начался бы "шатдаун" – приостановка работы и финансирование некоторых госорганов.

На днях Сенат США поддержал резолюцию по краткосрочному бюджету, которая должна была помочь избежать "шатдауна" и одновременно предусматривала помощь Украине.

Однако часть республиканцев в Палате представителей выступила против дальнейшей помощи Украине и временному финансированию.

Спикер Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти предложил исключить пакет пособия по законопроекту. Позже нижняя палата Конгресса приняла документ без этой поддержки.