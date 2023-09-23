США назначили контролера для мониторинга помощи Украине

Генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч избран главным контролером помощи, поступающей в Украину

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Совет генеральных инспекторов по добродетели и эффективности избрал Роберта Сторча главным контролером по использованию международной помощи, поступающей в Украину.

Он приступит к исполнению обязанностей 18 октября и будет работать с Государственным департаментом и наблюдателями из Агентства США по международному развитию, чтобы контролировать примерно 113 миллиардов долларов помощи, отправленной Украине с начала войны прошлого года.

Сенатор-республиканец Роджер Викер заверил, что назначение контролера может обеспечить поддержку Конгрессом США выделением нового пакета финансирования для Украины.

"Назначение главного генерального инспектора поможет обеспечить поддержку Конгрессом обороны Украины наиболее ответственным и эффективным способом", - отметил Викер.

Как пишет издание, поскольку администрация Байдена продолжает присылать миллиарды долларов помощи Украине, некоторые члены Конгресса, в частности республиканцы, призывают усилить надзор, чтобы предотвратить мошенничество и злоупотребления.

На минувшей неделе генеральный инспектор Пентагона создал новую команду в Украине для лучшего мониторинга помощи Киеву со стороны США в сфере безопасности. В организации сообщили, что высокопоставленный представитель США начал работу в Украину в конце августа, а прибытие дополнительного персонала ожидается до конца сентября.

Заметим, что администрация президента США Джо Байдена работает над запросом на дополнительное финансирование для Украины, который, вероятно, будет готов для рассмотрения Конгрессом этой осенью.

Напомним, во время визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, Байден объявил о новом пакете военной помощи в размере 325 миллионов долларов. Он будет включать в себя кассетные боеприпасы, системы противовоздушной обороны малой дальности, противотанковое оружие и прочее.

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