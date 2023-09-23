США призначили контролера для моніторингу допомоги Україні

Генерального інспектора Міністерства оборони США Роберта Сторча обрано головним контролером допомоги, яка надходить в Україну

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що Рада генеральних інспекторів з доброчесності та ефективності обрала Роберта Сторча головним контролером стосовно використання міжнародної допомоги, яка надходить в Україну.

Він приступить до виконання обовʼязків 18 жовтня та працюватиме з Державним департаментом і спостерігачами з Агентства США з міжнародного розвитку, щоб контролювати приблизно 113 мільярдів доларів допомоги, надісланої Україні з початку війни минулого року.

Сенатор-республіканець Роджер Вікер запевнив, що призначення контролера може забезпечити підтримку Конгресом США виділення нового пакету фінансування для України.

"Призначення головного генерального інспектора допоможе забезпечити підтримку Конгресом оборони України найбільш відповідальним і ефективним способом", — зазначив Вікер.

Як пише видання, оскільки адміністрація Байдена продовжує надсилати мільярди доларів допомоги Україні, деякі члени Конгресу, зокрема республіканці, закликають посилити нагляд, щоб запобігти шахрайству та зловживанням.

Минулого тижня генеральний інспектор Пентагону створив нову команду в Україні для кращого моніторингу допомоги Києву з боку США у сфері безпеки. В організації повідомили, що високопоставлений представник США почав роботу в Україні наприкінці серпня, а прибуття додаткового персоналу очікується до кінця вересня.

Зауважимо, наразі адміністрація президента США Джо Байдена працює над запитом на додаткове фінансування для України, який, ймовірно, буде готовий для розгляду Конгресом цієї осені

Нагадаємо, під час візиту до Вашингтона президента України Володимира Зеленського, Байден оголосив про новий пакет військової допомоги розміром 325 мільйонів доларів. Він включатиме касетні боєприпаси, системи протиповітряної оборони малої дальності, протитанкову зброю та інше.

Джерело фото: ua.depositphotos.com