Танки Abrams будуть в Україні наступного тижня, пакет допомоги на $325 млн: підсумки зустрічі Зеленського з Байденом

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 21 вересня, зустрівся із президентом США у Вашингтоні.

Зустріч двох президентів у Білому Домі

На початку зустрічі Зеленський подякував американському лідеру за плідний діалог і потужну підтримку всіх українців.

"Ми зустрічаємося вже втретє за рік. Наш регулярний діалог доводить, що наші країни є справжніми союзниками й стратегічними друзями. Ми дуже вдячні за життєво важливу допомогу з боку США для боротьби з російським терором. Сьогодні я у Вашингтоні, щоб зміцнити нашу коаліцію для захисту наших дітей, сімей, наших домівок, а також свободи й демократії у світі", – сказав Зеленський.

Зеленський і Байден також обговорили оборонну підтримку України й подальшу співпрацю на благо обох країн та всього світу.

"Сьогодні ми досягли важливих результатів. Ми домовилися опрацювати низку стратегічних рішень, які дадуть нам змогу запобігти будь-якій новій агресії проти України й наших людей", – повідомив Зеленський й додав, що це буде одним із результатів Спільної декларації G7 та двосторонніх безпекових домовленостей.

Крім того, за словами президента, було досягнуто нових домовленостей, які зміцнять обороноздатність України.

США виділили Україні новий пакет допомоги на $325 млн

Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив новий пакет військової допомоги розміром 325 мільйонів доларів. Він включатиме касетні боєприпаси, системи протиповітряної оборони малої дальності, протитанкову зброю та інше.

Як йдеться на сайті Міністерства оборони США, до пакету увійшли:

Ракети AIM-9M для систем ППО;

Додатковий боєкомплект для HIMARS;

Самохідні ЗРК AN/TWQ-1 Avenger;

ПТРК Javelin та AT-4;

Понад 3 мільйони набоїв;

59 легких тактичних автівок;

Підривні боєприпаси для розчистки перешкод;

Запчастини, забезпечення обслуговування та інше польове обладнання.

Кулемети калібру 50 для боротьби з БПЛА;



Артилерійські снаряди калібру 105 мм;



Артилерійські снаряди калібру 155 мм, включно з DPICM (касетними);



ПТКР TOW.



Водночас Байден зазначив, що перші танки Abrams надійдуть до України наступного тижня, передає "Суспільне".

Також він наголосив, що США перед зимою зосередяться на посиленні української системи протиповітряної оборони.

"Ми концентруємося на зміцненні української системи протиповітряної оборони, щоб захистити тепло й світло у найхолодніші дні року. Це означає, що ми передамо другу батарею протиповітряної оборони HAWK з її постійним постачанням щомісяця упродовж зими", — зазначив президент США.

Зеленський подякував за оголошений новий потужний пакет допомоги Україні.

«Дуже потужний пакет. Є саме те, що потрібно нашим солдатам зараз», – підкреслив президент.

Він висловив сподівання на подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів у посиленні захисту українського неба, розширенні можливостей для експорту зерна, реалізації Формули миру та проведенні Глобального саміту миру.

Підсумки візиту у Вашингтон

"Довгострокова домовленість – будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю. Це новий рівень нашої єдності! Копродукція в «оборонці» зі Сполученими Штатами – це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця – для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО. Готуємося створити нову оборонну екосистему разом зі Сполученими Штатами, щоб виробляти зброю, щоб разом іще більше посилити свободу й захист життя", - сказав Зеленський.

Він подякував американським партнерам за допомогу Україні.

"Це матиме глобальні позитивні результати. Дякую, пане президенте Байдене! Дякую Конгресу – обидві партії, обидві палати. Сьогодні почав день у столиці Америки саме з Конгресу – дуже відвертих, детальних розмов. Я відчув довіру – довіру, яка завжди є основою єдності. Чіткі відверті запитання членів Палати представників та сенаторів. Прямі відповіді. Були зустрічі сьогодні й у Пентагоні – важливі розмови про оборонну підтримку. Продовжуємо працювати заради посилення України. Дякую всім, хто нам допомагає! Слава всім нашим воїнам! Обов’язково переможемо!", - заявив президент.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони США оголосило про виділення зі своїх запасів нового пакету військової допомоги Україні за рішенням адміністрації президента Джозефа Байдена. До нього увійшли снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.