США вперше оголосили про надання Україні снарядів зі збідненим ураном для танків Abrams

Міністерство оборони США оголосило про виділення зі своїх запасів нового пакету військової допомоги Україні за рішенням адміністрації президента Джозефа Байдена. Як йдеться у повідомленні відомства, це вже 46-й такий пакет допомоги із серпня 2021 року, його вартість становитиме до 175 мільйонів доларів.

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Зокрема, буде передано обладнання для підтримки систем протиповітряної України, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), артилерійські снаряди калібру 155 та 105 мм, а також 81-міліметрові мінометні системи та снаряди до них.

Вперше США передадуть Україні 20-міліметрові танкові боєприпаси із збідненим ураном для танків Abrams. Крім того, Пентагон виділить ракети для протитанкових комплексів TOW, переносні ракетні комплекси Javelin та AT-4.

У пакет військової допомоги увійшли також понад 3 мільйони набоїв до стрілецької зброї, тактичні аеронавігаційні системи, тактичні захищені системи зв'язку та допоміжне обладнання, підривні боєприпаси для подолання перешкод, а також запчастини та техобслуговування.

Про попередній пакет військової допомоги Україні на суму 250 мільйонів доларів США оголошували 29 серпня. Туди теж увійшли боєприпаси для HIMARS, артснаряди та Javelin, а також ракети для ППО.

Раніше американська влада оголошувала про виділення військової допомоги Україні 14 серпня, проте цей пакет був меншим - 200 мільйонів доларів. У той же час 25 липня повідомлялося про виділення допомоги на 400 мільйонів доларів, а 19 липня - відразу на 1,3 мільярда доларів.

Нагадаємо також, що ще у квітні про передачу Україні снарядів із збідненим ураном повідомила Велика Британія. Вони призначені для британських танків Challenger 2, про надходження до України яких українське Міністерство оборони повідомило ще 27 березня.

Зазначимо, що збіднений уран використовується у виробництві бронебійних снарядів через свою високу щільність. Це уран, в ізотопному складі якого частка радіоактивного ізотопу урану-235, який використовується в ядерних реакторах та ядерній зброї, не перевищує 0,3% (у природному урані його близько 0,72%). При цьому доречність використання боєприпасів зі збідненим ураном є предметом суперечок через довгострокові наслідки для здоров'я населення та екології відповідних територій.

Про завершення ж навчання українських військових на американських танках Abrams повідомлялося 1 вересня. США анонсували передачу Україні 31 такого танка ще у січні цього року. У той же час зазначалося, що на виготовлення та відправку Abrams версії M1A2 могли б піти рік чи два, тому Вашингтон вирішив відправити більш старий варіант – M1A1, який можна доставити до зони бойових дій за вісім-десять місяців.