Українські військові завершили навчання на танках Abrams у Німеччині

Близько 200 українців завершили практику на американських танках M1 Abrams у Німеччині. Про це повідомив речник командування армії США в Європі Мартіна О'Доннелл, пише Politico.

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За його словами, нещодавно танкісти пройшли один з останніх етапів програми – загальновійськові батальйонні навчання на полігоні Гоенфельс. Поки танки не будуть готові до бою, солдати відпрацьовують навички водіння на військовій базі Графенвер у Німеччині.

Як повідомляють журналісти з посиланням на джерела, Україна має отримати перші десять із 31 обіцяного танка Abrams у середині вересня. Західні чиновники сподіваються, що прибуття техніки дасть українським силам перевагу, необхідну для пробиття російської оборони.

Наразі десять танків перебувають у Німеччині на завершальному ремонті, після якого їх відправлять в Україну.

"США зобов'язуються прискорити поставку 31 танка в Україну до осені", – сказав О'Доннелл, але відмовився повідомити конкретні терміни.

Politico зауважує, що ця новина з’явилася після того, як чиновники США й України заявили про пробиття основної лінії оборони росіян на південному сході. Це підвищило сподівання, що українські військові зможуть почати відвойовувати значну територію.

Однак один зі співрозмовників видання в Міноборони США сказав, що хоча цей крок і знаменує "відчутний успіх" у поки що повільному контрнаступі України, його не слід розглядати як "великий прорив". Російські окупанти закріплені вздовж лінії фронту протяжністю 600 миль (близько 965 км), і українські солдати повинні прориватися через заміновані поля та вириті окопи.

Abrams для України: хронологія передачі

Президент США Джо Байден анонсував передачу Україні 31 танка Abrams у січні 2023 року.

Associated Press вказувало, що на виготовлення та відправку танків Abrams версії M1A2 могли б піти рік або два. Тому Вашингтон вирішив відправити старіший варіант – M1A1, який можна доставити в зону бойових дій за вісім-десять місяців.

Як зазначав у травні міністр оборони США Ллойд Остін, Америка робить все можливе, аби Україна отримала танки на початку осені.

Пізніше Пентагон підтвердив прибуття 31 навчального танка М1 Abrams у Німеччину для тренування українських екіпажів.

Наприкінці місяця The New York Times повідомило, що близько 200 українських військових розпочали загальновійськовий інструктаж у Німеччині, а ще стільки ж бійців навчаються, як заправляти та обслуговувати американські танки.

У серпні Сполучені Штати офіційно схвалили постачання Україні першої партії Abrams.