Пентагон: 31 Abrams вже у Німеччині, навчання українських екіпажів розпочнеться найближчим часом

Міністерство оборони США підтвердило прибуття 31 навчального танку М1 Abrams у Німеччину для навчання українських екіпажів.

Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає "Укрінформ".

"Можу підтвердити, що 31 навчальний танк М1 Abrams прибув до Німеччини у рамках підготовки до майбутнього тренування українських військових", - зазначив він.

За його словами, навчання українських бійців на американських танках розпочнеться протягом кількох наступних тижнів.

"Ця широка тренувальна програма для українських танкістів та техніків покликана підготувати їх до виконання у майбутньому важливої ролі, ефективно використовуючи танки М1 та захищаючи український народ", - наголосив речник Пентагону.

Нагадаємо, телеканал Sky News повідомляв, що раніше запланованого часу до Німеччини прибули американські танки, на яких тренуватимуться українські військові. Танки направлять на військову базу Графенвер, де за декілька тижнів розпочнеться навчання.

Раніше на слуханнях у Сенаті міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Америка робить все можливе, аби Україна отримала танки Abrams вже на початку осені. Очільник Пентагону пояснив, що час потрібен не лише для передачі танків в Україну, а й для створення відповідної інфраструктури, яка буде підтримувати роботу цих танків.

Також США модифікують танки Abrams, які планують передати українським військовим, прибираючи секретну техніку. Це повʼязано з побоюваннями, що вона може потрапити до російських окупантів.

У квітні журналісти писали, що наприкінці травня на полігонах Німеччини очікують на прибуття 31 танка Abrams. Ці тренування займуть близько 10 тижнів. Але українці тренуватимуться не на тих танках, які надійдуть в Україну. В США оновлюють 31 бойовий танк M1A1, щоб відправити на передову.

За словами чиновників, близько 250 українських військовослужбовців пройдуть підготовку — одні навчаться керувати танками, а інші — ремонтувати та обслуговувати їх. Після перших 10 тижнів також може бути проведено додаткове навчання, як вести бій і маневрувати з танками.