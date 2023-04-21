Найближчими тижнями США розпочнуть навчання українців на танках Abrams

Рішення про початок навчання українських військових на танках Abrams ухвалили під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн” - повідомляють в Associated Press, посилаючись на власні джерела.

Наприкінці травня на полігонах Німеччини очікують на прибуття 31 танка Abrams.

“Українські військові розпочнуть навчання через декілька тижнів. Ці тренування займуть близько 10 тижнів. Але українці тренуватимуться не на тих танках, які надійдуть в Україну. В США оновлюють 31 бойовий танк M1A1, щоб відправити на передову”, - йдеться в матеріалі.

Мета полягає в тому, щоб пришвидшити використання українцями танків, щоб війська пройшли підготовку до того, коли оновлені танки будуть готові.

За словами чиновників, близько 250 українських військовослужбовців пройдуть підготовку — одні навчаться керувати танками, а інші — ремонтувати та обслуговувати їх. Після перших 10 тижнів також може бути проведено додаткове навчання, як вести бій і маневрувати з танками.

У січні адміністрація президента Джо Байдена оголосила, що надішле танки Abrams в Україну— після того, як протягом місяців наполягала, що вони надто складні та важкі в обслуговуванні та ремонті. Це рішення було частиною ширшого політичного маневру, який відкрив двері для Німеччини оголосити, що вона надішле свої танки Leopard 2 в Україну та дозволить Польщі та іншим союзникам зробити те саме.

З метою швидше доставити танки в Україну, адміністрація Байдена оголосила, що прискорить поставку танків Abrams в Україну, вирішивши відправити відремонтовану старішу модель, яка може бути готова швидше, щоб до осені доставити 70-тонні бойові електростанції в зону бойових дій.

Тоді США також чітко дали зрозуміти, що вони розпочнуть навчання українських військ щодо використання, обслуговування та ремонту танків, і що ці інструкції збігатимуться з відновленням танків, щоб обидва були готові до бою одночасно. пізніше цього року.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що навчання українських військових на американських танках M1-A1 Abrams ще не розпочалися, тому що працюють над закупівлею обладнання.

В квітні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс заявив, що США здійснюватимуть додаткові поставки озброєння в Україну, зокрема, танків Abrams і БМП Bradley.

Зазначимо, міністерство оборони США уклало контракт з компанією General Dynamics Land Systems (GDLS) на виготовлення танків M1A1 Abrams для України на суму $27,1 млн.

Про яку саме кількість танків йдеться, не повідомляють. Відомо, що "роботи виконуватимуться в Лімі (штат Огайо) з очікуваною датою завершення 29 вересня 2023 року.

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