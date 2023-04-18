В Польщі хочуть влаштувати учбовий центр HIMARS

Міністр оборони Польщі запропонував відкрити “академію HIMARS” на території країни.

Про це Маріуш Блащак написав в Twitter.

"Ми хочемо, щоб у Польщі була створена "академія HIMARS", де проходитимуть навчання з використання цієї артилерійської системи. Сьогодні в Торуні проходить конференція Європейського ракетно-артилерійського саміту, де обговорюватимуться деталі цього проекту", - написав міністр.

Блащак зазначив, що перші HIMARS будуть доставлені в Польщу пізніше цього року.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща прагне стати центром обслуговування американських танків Abrams в Європі та виробляти для них снаряди зі збідненим ураном.