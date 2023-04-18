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В Польщі хочуть влаштувати учбовий центр HIMARS
Міністр оборони Польщі запропонував відкрити “академію HIMARS” на території країни.
Про це Маріуш Блащак написав в Twitter.
"Ми хочемо, щоб у Польщі була створена "академія HIMARS", де проходитимуть навчання з використання цієї артилерійської системи. Сьогодні в Торуні проходить конференція Європейського ракетно-артилерійського саміту, де обговорюватимуться деталі цього проекту", - написав міністр.
Блащак зазначив, що перші HIMARS будуть доставлені в Польщу пізніше цього року.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща прагне стати центром обслуговування американських танків Abrams в Європі та виробляти для них снаряди зі збідненим ураном.