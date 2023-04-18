В Польше хотят устроить учебный центр HIMARS

Министр обороны Польши предложил открыть “академию HIMARS” на территории страны.

Об этом Мариуш Блащак написал в Twitter.

"Мы хотим, чтобы в Польше была создана "академия HIMARS", где будут проходить обучение по использованию этой артиллерийской системы. Сегодня в Торуни проходит конференция Европейского ракетно-артиллерийского саммита, где будут обсуждаться детали этого проекта", - написал министр .

Блащак отметил, что первые HIMARS будут доставлены в Польшу позже в этом году.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша стремится стать центром обслуживания американских танков Abrams в Европе и производить для них снаряды с обедненным ураном.