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В Польше хотят устроить учебный центр HIMARS
Министр обороны Польши предложил открыть “академию HIMARS” на территории страны.
Об этом Мариуш Блащак написал в Twitter.
"Мы хотим, чтобы в Польше была создана "академия HIMARS", где будут проходить обучение по использованию этой артиллерийской системы. Сегодня в Торуни проходит конференция Европейского ракетно-артиллерийского саммита, где будут обсуждаться детали этого проекта", - написал министр .
Блащак отметил, что первые HIMARS будут доставлены в Польшу позже в этом году.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша стремится стать центром обслуживания американских танков Abrams в Европе и производить для них снаряды с обедненным ураном.