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В Польше хотят устроить учебный центр HIMARS

хаймерс
Фото: Twitter Мариуша Блащака

Министр обороны Польши предложил открыть “академию HIMARS” на территории страны.

Об этом Мариуш Блащак написал в Twitter.

"Мы хотим, чтобы в Польше была создана "академия HIMARS", где будут проходить обучение по использованию этой артиллерийской системы. Сегодня в Торуни проходит конференция Европейского ракетно-артиллерийского саммита, где будут обсуждаться детали этого проекта", - написал министр .

Блащак отметил, что первые HIMARS будут доставлены в Польшу позже в этом году.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша стремится стать центром обслуживания американских танков Abrams в Европе и производить для них снаряды с обедненным ураном.

Автор:
Михаил Шилин