- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Польша планирует создать центр обслуживания танков Abrams и производить снаряды для них
Польша стремится стать центром обслуживания американских танков Abrams в Европе и производить снаряды с обедненным ураном.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Соединенные Штаты, сообщает Reuters.
"Я хочу, чтобы центр обслуживания танков Abrams для всей Европы, для поддержки ее боеготовности был расположен в Польше. Это возможно, я веду переговоры по этому поводу", — сказал Моравецкий.
Он также добавил, что Польша планирует наладить производство боеприпасов с обедненным ураном для танков Abrams на своей территории.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Польша заказала 250 самых современных боевых танков Abrams в дополнение к 116 модернизированным.
"У меня есть подтверждение, что не позднее июня 14 танков Abrams будут доставлены в Польшу", - сказал Моравецкий.
По его словам, они заменят танки советских времен, которые его страна подарила Украине для борьбы со страной-агрессором РФ.
Ранее Моравецкий заявил, что США планируют дополнительные поставки танков Abrams и БМП Bradley в Украину.
Кроме того, Министерство обороны США заключило контракт с компанией General Dynamics Land Systems (GDLS) на изготовление танков M1A1 Abrams для Украины на сумму $27,1 млн.
Напомним, США планируют передать Украину танки Abrams до конца года.