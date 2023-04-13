Польша планирует создать центр обслуживания танков Abrams и производить снаряды для них

Польша стремится стать центром обслуживания американских танков Abrams в Европе и производить снаряды с обедненным ураном.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Соединенные Штаты, сообщает Reuters.

"Я хочу, чтобы центр обслуживания танков Abrams для всей Европы, для поддержки ее боеготовности был расположен в Польше. Это возможно, я веду переговоры по этому поводу", — сказал Моравецкий.

Он также добавил, что Польша планирует наладить производство боеприпасов с обедненным ураном для танков Abrams на своей территории.

Польша заказала 250 самых современных боевых танков Abrams в дополнение к 116 модернизированным.

"У меня есть подтверждение, что не позднее июня 14 танков Abrams будут доставлены в Польшу", - сказал Моравецкий.

По его словам, они заменят танки советских времен, которые его страна подарила Украине для борьбы со страной-агрессором РФ.

Ранее Моравецкий заявил, что США планируют дополнительные поставки танков Abrams и БМП Bradley в Украину.

Кроме того, Министерство обороны США заключило контракт с компанией General Dynamics Land Systems (GDLS) на изготовление танков M1A1 Abrams для Украины на сумму $27,1 млн.

Напомним, США планируют передать Украину танки Abrams до конца года.