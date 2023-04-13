Польща планує створити центр обслуговування танків Abrams та виробляти снаряди для них

Польща прагне стати центром обслуговування американських танків Abrams в Європі та виробляти для них снаряди зі збідненим ураном.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Сполучених Штатів, повідомляє Reuters.

"Я хочу, щоб центр обслуговування танків Abrams для всієї Європи, для підтримки її боєготовності, був розташований у Польщі. Це можливо, я веду переговори з цього приводу", — сказав Моравецький.

Він також додав, що Польща планує налагодити виробництво боєприпасів із збідненим ураном для танків Abrams на своїй території.

Наразі Польща замовила 250 найсучасніших бойових танків Abrams на додаток до 116 модернізованих.

"У мене є підтвердження, що не пізніше червня 14 танків Abrams буде доставлено до Польщі", — сказав Моравецький.

За його словами, вони замінять танки радянських часів, які його країна подарувала Україні для боротьби з країною-агресором РФ.

Раніше Моравецький заявив, що США планують додаткові поставки танків Abrams і БМП Bradley до України.

Крім того, Міністерство оборони США уклало контракт з компанією General Dynamics Land Systems (GDLS) на виготовлення танків M1A1 Abrams для України на суму $27,1 млн

Нагадаємо, США планують передати Україні танки Abrams до кінця року.