Польща планує побудувати склади для тисяч одиниць військової техніки НАТО

У Польщі планується продовжити будівництво складів озброєнь – там зберігатимуться кілька тисяч одиниць військової техніки НАТО. Про це повідомив премʼєр-міністр країни Матеуш Моравецький, передає RMF24.

Очільник польського уряду відвідає США, де планує затвердити та розширити контракти щодо зброї.

"Я не тільки відвідаю заводи з виробництва озброєнь, а й поговорю про фінансові питання. Усім відомо, що саме замовлення – це не найскладніше, найскладніше – побудувати фінансування, щоб мати можливість виконати замовлення вчасно. Такі переговори відбуватимуться на американському фінансовому ринку, і я в них братиму участь", – висловився він.

При цьому Моравецький зауважив, що планується продовжити будівництво складів озброєння у Польщі.

"Разом з нашими американськими партнерами ми створимо логістичні комплекси та об'єкти для обладнання. Кілька тисяч одиниць військової техніки НАТО зберігатимуться у Повідзе та інших місцях у Польщі. Завдяки цьому будемо набагато убезпеченішими", – сказав польський премʼєр.