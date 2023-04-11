Польша планирует построить склады для тысяч единиц военной техники НАТО

В Польше планируется продолжить строительство складов вооружений – там будут храниться несколько тысяч единиц военной техники НАТО. Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передает RMF24.

Глава польского правительства посетит США, где планирует утвердить и расширить контракты по оружию.

"Я не только посещу заводы по производству вооружений, но и поговорю о финансовых вопросах. Всем известно, что именно заказ – это не самое сложное, сложное – построить финансирование, чтобы иметь возможность выполнить заказ вовремя. Такие переговоры будут проходить на американском финансовом рынке, и я в них буду участвовать", – высказался он.

При этом Моравецкий отметил, что планируется продолжить строительство складов вооружения в Польше.

"Вместе с нашими американскими партнерами мы создадим логистические комплексы и объекты для оборудования. Несколько тысяч единиц военной техники НАТО будут храниться в Повиде и других местах в Польше. Благодаря этому будем намного более обезопасенными", - сказал польский премьер.