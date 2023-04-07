У Польщі запускають центр з ремонту українських танків

На механічному заводі Bumar-Łabędy (Глівіце, Сілезьке воєвоство Польщі) в рамках співпраці з "Укроборонпром" запускають центр з ремонту танків, повідомляє Polska Grupa Zbrojeniowa, що володіє підприємством.

Зазначається, що на даний момент на ньому розпочато роботи з реалізації укладеного PGZ контракту з українським оборонним концерном на ремонт танків Т-64, які обслуговуватимуться та відновлюватимуться до повністю робочого стану.

Вказано, що вибір Bumar-Łabędy як партнера за цим контрактом був зумовлений тим, що вона має великий досвід обслуговування та модернізації танків сімейства Т, у тому числі Т-72 та ПТ-91.

"Глівіцький мехзавод готовий створити хаб з ремонту бронетехніки української армії. Понад 70 років досвіду управління як у сфері виробництва, так і проведення перевірок, ремонтів, дооснащення та модернізації бронетехніки стануть ключовою підмогою у підтримці обороноздатності української армії", - зазначила голова правління компанії Едита Шиманська.

Угода передбачає співпрацю у галузі ремонту, капітального ремонту, складання, виробництва та розвитку ланцюжка постачання машин Т-64 разом з іншими елементами технологічного процесу танків.

У перспективі планується співпраця з обслуговування танків Т-72 і ПТ-91, переданих Польщею українській стороні. Також розглядається можливість проведення спільних робіт із обслуговування танків сімейства Leopard 2, переданих Україні міжнародною коаліцією.

Раніше саме компанія Bumar-Łabędy проводила модернізацію танків Leopard 2A4 до стандарту 2PL для потреб польської армії, завдяки чому отримала необхідні знання, технічні засоби та досвід.

"Ми вдячні нашим польським партнерам за допомогу у збільшенні кількості бронетехніки для Збройних сил України. Кожна така міжнародна угода інтегрує нас у виробничі ланцюги країн-членів НАТО", - прокоментував генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

Нагадаємо також, що напередодні в ході візиту президента Володимира Зеленського до Польщі були підписані угоди про співпрацю у виробництві 125-міліметрових танкових боєприпасів та лист про наміри з продажу українській стороні колісних бронетранспортерів Rosomak, які виробляються в місті Семяновіце Сльонськє, що входить до тієї ж Верхньосилезької агломерації, що й Глівіце.