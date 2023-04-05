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Україна домовилася з Польщею про закупівлю БТР, мінометів та систем ППО
Україна підписала листа про наміри щодо закупівель військової техніки польського виробництва та документ про продовження співпраці між двома стратегічними оборонними підприємствами у виробництві боєприпасів.
Як повідомляє прес-служба уряду Польщі, документи були підписані в ході зустрічі 5 квітня його очільника Матеуша Моравецького з українським президентом Володимиром Зеленським.
"Україна купує у нас озброєння, вироблене на польських заводах. Слід підкреслити, що зброя, яку ми передавали досі, у тому числі та, яку продаємо, наприклад, "Росомахи", - це також зброя, яка в майбутньому може скласти важливу частина озброєння української армії", - зазначив польський прем'єр-міністр.
Як зазначають у пресслужбі Зеленського, метою підписання листа про наміри є забезпечення постійної підтримки та зміцнення оборонних потужностей Збройних сил України шляхом придбання польської оборонної техніки, зокрема БТР Rosomak, самохідних мінометів Rak та ракет до переносних зенітно-ракетних комплексів Piorun.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Сьогодні ми підписуємо документ про постачання польських БТР Rosomak, самохідних мінометів Rak, систем ППО, зокрема дуже ефективних "Перунів", МіГів та іншого озброєння, якого ми дуже потребуємо", – зазначив президент.
Зеленський наголосив, що ідеться не лише про підтримку, а й про співпрацю, зокрема у форматі закупівель, що посилюватиме оборонний потенціал і України, і Польщі.
Крім того, під час зустрічі з очільником польського уряду обговорювалося створення спільних підприємств для виробництва озброєння та боєприпасів. Досягнуті домовленості він охарактеризував як "дуже предметні".
Окрім цього, однією з важливих тем зустрічі стала участь польських компаній у відновленні зруйнованих об'єктів в Україні. Підписано меморандум про взаєморозуміння між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Міністерством економічного розвитку й технологій Польщі про співпрацю у відбудові України.
"Підписано окремий документ про співпрацю у відбудові України. Впевнений, що наше відновлення допомагатиме розвитку і польського бізнесу, і обох наших країн", – сказав глава української держави.
Він відзначив важливість того, щоб економічне зростання, на яке працюють обидві держави, приносило збільшення кількості якісних робочих місць і в Україні, і в Польщі.
"Це дасть нам із Польщею ще й позитивний соціальний результат. Ми зацікавлені в максимальному залученні польського бізнесу в Україну. Я хочу зазначити для інвесторів: ми працюємо над мінімізацією воєнних ризиків для інвестицій", – акцентував президент.
Зазначимо, що раніше Моравецький повідомив, що Польща продасть Україні 100 колісних бронетранспортетів Rosomak. Крім того, Польща передає Україні танки Leopard 2 німецького виробництва, а також радянські винищувачі МіГ-29, проте не всі, які має на озброєнні.