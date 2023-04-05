Україна домовилася з Польщею про закупівлю БТР, мінометів та систем ППО

Україна підписала листа про наміри щодо закупівель військової техніки польського виробництва та документ про продовження співпраці між двома стратегічними оборонними підприємствами у виробництві боєприпасів.

Як повідомляє прес-служба уряду Польщі, документи були підписані в ході зустрічі 5 квітня його очільника Матеуша Моравецького з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Україна купує у нас озброєння, вироблене на польських заводах. Слід підкреслити, що зброя, яку ми передавали досі, у тому числі та, яку продаємо, наприклад, "Росомахи", - це також зброя, яка в майбутньому може скласти важливу частина озброєння української армії", - зазначив польський прем'єр-міністр.

Як зазначають у пресслужбі Зеленського, метою підписання листа про наміри є забезпечення постійної підтримки та зміцнення оборонних потужностей Збройних сил України шляхом придбання польської оборонної техніки, зокрема БТР Rosomak, самохідних мінометів Rak та ракет до переносних зенітно-ракетних комплексів Piorun.

"Сьогодні ми підписуємо документ про постачання польських БТР Rosomak, самохідних мінометів Rak, систем ППО, зокрема дуже ефективних "Перунів", МіГів та іншого озброєння, якого ми дуже потребуємо", – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що ідеться не лише про підтримку, а й про співпрацю, зокрема у форматі закупівель, що посилюватиме оборонний потенціал і України, і Польщі.

Крім того, під час зустрічі з очільником польського уряду обговорювалося створення спільних підприємств для виробництва озброєння та боєприпасів. Досягнуті домовленості він охарактеризував як "дуже предметні".

Окрім цього, однією з важливих тем зустрічі стала участь польських компаній у відновленні зруйнованих об'єктів в Україні. Підписано меморандум про взаєморозуміння між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Міністерством економічного розвитку й технологій Польщі про співпрацю у відбудові України.

"Підписано окремий документ про співпрацю у відбудові України. Впевнений, що наше відновлення допомагатиме розвитку і польського бізнесу, і обох наших країн", – сказав глава української держави.

Він відзначив важливість того, щоб економічне зростання, на яке працюють обидві держави, приносило збільшення кількості якісних робочих місць і в Україні, і в Польщі.

"Це дасть нам із Польщею ще й позитивний соціальний результат. Ми зацікавлені в максимальному залученні польського бізнесу в Україну. Я хочу зазначити для інвесторів: ми працюємо над мінімізацією воєнних ризиків для інвестицій", – акцентував президент.

Зазначимо, що раніше Моравецький повідомив, що Польща продасть Україні 100 колісних бронетранспортетів Rosomak. Крім того, Польща передає Україні танки Leopard 2 німецького виробництва, а також радянські винищувачі МіГ-29, проте не всі, які має на озброєнні.