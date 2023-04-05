Польща намагається отримати "гарантії безпеки" для України від НАТО, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що польська сторона на саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі влітку, буде піднімати питання надання Україні додаткових гарантій безпеки.

Про це він повідомив 5 квітня на прес-конференції після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, яку транслював телемарафон "Єдині новини".

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"Ми хочемо отримати на саміті НАТО у Вільнюсі додаткові гарантії безпеки, які будуть підтримкою українським воїнам у боротьбі проти загарбників. Сподіваємось, що такі гарантії для України ми зможемо отримати", - сказав Дуда.

Польща підтримує і вважає, що Україна має якнайшвидше стати повноправним членом ЄС та НАТО. На переговорах двох президентів головною темою була саме безпека.

"Польща – третя країна з військової підтримки України. Ми передали понад 300 танків, САУ "Краб", інше обладнання", – сказав польський лідер.

Нагадаємо, українська влада 30 вересня вирішила подати заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку. Київ поступо підписує спільні документи, декларації, аби заручитися підтримкою членів альянсу. Зеленський в свою чергу впевнений, що після перемоги у війні з РФ Україна стане членом НАТО.