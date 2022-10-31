Україна підписала перший документ з метою прискорення вступу до НАТО, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала 31 жовтня підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України.

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Зеленський підкреслив, що декларація – перший документ, який підписує Україна з метою прискорення євроатлантичної інтеграції.

"Ми зафіксували цією декларацією, що посилюватимемо співпрацю, щоб забезпечити стандарти НАТО в Україні. Чехія підтвердила, що підтримує нашу державу в тому, щоб ми стали повноправним членом альянсу щойно дозволять умови", – пояснив гарант і додав, що українська влада працює над підписанням аналогічних документів з іншими членами НАТО.

В ОП резюмували, що декларація визначає пріоритетні напрями співпраці з Чехією в межах курсу України на набуття повноправного членства в НАТО. У документі висловлено підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також підтверджено відданість політиці "відкритих дверей" Організації Північноатлантичного договору.

У декларації окремо відзначено намір Чехії продовжити надання військової, технічної, оборонної та гуманітарної підтримки Україні.

Під час свого візиту до Києва Фіал також провів зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. В ході переговорів він повідомив, що Чехія на державному рівні розробила та затвердила План допомоги Україні, який передбачає щорічне направлення Києву понад 20 млн євро протягом 2023-2025 років.

Зазначимо, що Фіала прибув до української столиці з делегацією. Так, українська та чеська сторони підписали три документи за підсумками перших міжурядових консультацій.

Нагадаємо, українська влада 30 вересня вирішила подати заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку. Станом на кінець жовтня вже 10 країн НАТО підтримали вступ України до альянсу.

Крім того, Німеччина привітала рішення України подати заявку на вступ України в НАТО. При цьому міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт звернула увагу, що рішення щодо прийняття нового члена має ухвалюватися всіма без винятку країнами Північноатлантичного альянсу.