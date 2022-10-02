Кулеба обговорив із генсеком НАТО заявку України на членство в НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ввечері 1 жовтня провів телефонні переговори з генсеком Організації Північноатлантичного договору Єнсом Столтенбергом. Тема розмови — подача Україною заявки на членство в НАТО.

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Про це повідомила пресслужба МЗС.

"В контексті діалогу Генерального секретаря НАТО з Президентом Володимиром Зеленським, я провів телефонну розмову з Єнсом Столтенбергом, щоб детально поінформувати його про заявку України на членство. Ми домовилися підтримувати зв'язок щодо цього питання та обговорили подальші практичні кроки НАТО з підтримки України у протидії російській агресії", — розповів Кулеба.

Інших деталей розмови і відомстві не повідомили.

Зазначимо, що за інформацією ЗМІ, подача Україною заявки в НАТО стала несподіванкою для адміністрації президента США Джозефа Байдена. В Білому дому непокоються, що після вступу України в альянс війна одразу ж перетвориться у протистояння між НАТО і РФ.

В той же час Латвія, Литва та Естонія (члени НАТО) вже виступили за якнайшвидше прийняття України у члени Північноатлантичного альянсу.

Крім того, Німеччина привітала рішення України подати заявку на вступ в НАТО. При цьому міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт звернула увагу, що рішення щодо прийняття нового члена має ухвалюватися всіма без винятку країнами Північноатлантичного альянсу.