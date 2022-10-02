Кулеба обсудил с генсеком НАТО заявку Украины на членство в альянсе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вечером 1 октября провел телефонные переговоры с генсеком Организации Североатлантического договора Йенсом Столтенбергом. Тема разговора – подача Украиной заявки на членство в НАТО.

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Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"В контексте диалога Генерального секретаря НАТО с Президентом Владимиром Зеленским, я провел телефонный разговор с Йенсом Столтенбергом, чтобы подробно проинформировать его о заявке Украины на членство. Мы договорились поддерживать связь по этому вопросу и обсудили дальнейшие практические шаги НАТО по поддержке Украины в противодействии российской агрессии", - рассказал Кулеба.

Других деталей разговора и ведомства не сообщили.

Отметим, что, по информации СМИ, подача Украиной заявки в НАТО стала неожиданностью для администрации президента США Джозефа Байдена. В Белом доме беспокоятся, что после вступления Украины в альянс война сразу превратится в противостояние между НАТО и РФ.

В то же время Латвия, Литва и Эстония (члены НАТО) уже выступили за скорейшее принятие Украины в члены Североатлантического альянса.

Кроме того, Германия поприветствовала решение Украины подать заявку на вступление в НАТО. При этом министр обороны Германии Кристине Ламбрехт обратила внимание, что решение о принятии нового члена должно приниматься всеми без исключения странами Североатлантического альянса.