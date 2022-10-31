Украина подписала первый документ с целью ускорения вступления в НАТО, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Чехия Петр Фиала 31 октября подписали Совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины.

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Зеленский подчеркнул, что декларация – первый документ, который подписывает Украина с целью ускорения евроатлантической интеграции.

"Мы зафиксировали этой декларацией, которая будет усиливать сотрудничество, чтобы обеспечить стандарты НАТО в Украине. Чехия подтвердила, что поддерживает наше государство в том, чтобы мы стали полноправным членом альянса только позволят условия", – пояснил гарант и добавил, что украинские власти работают над подписанием. аналогичных документов с другими членами НАТО.

В ОП резюмировали, что декларация определяет приоритетные направления сотрудничества с Чехией в рамках курса Украины на обретение полноправного членства в НАТО. В документе высказана поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также подтверждена приверженность политике "открытых дверей" Организации Североатлантического договора.

В декларации особо отмечено намерение Чехии продолжить оказание военной, технической, оборонной и гуманитарной поддержки Украине.

В ходе своего визита в Киев Фиал также провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. В ходе переговоров он сообщил, что Чехия на государственном уровне разработала и утвердила План помощи Украине, предусматривающий ежегодное направление Киеву более 20 млн евро в течение 2023-2025 годов.

Отметим, что Фиал прибыл в украинскую столицу с делегацией. Украинская и чешская стороны подписали три документа по итогам первых межправительственных консультаций.

Напомним, украинские власти 30 сентября решили подать заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По состоянию на конец октября уже 10 стран НАТО поддержали вступление Украины в альянс - Канада также выступала "за".

Кроме того, Германия приветствовала решение Украины подать заявку на вступление Украины в НАТО. При этом министр обороны Германии Кристине Ламбрехт обратила внимание, что решение о принятии нового члена должно приниматься всеми странами Североатлантического альянса.