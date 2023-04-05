Польша пытается получить "гарантии безопасности" для Украины от НАТО, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что польская сторона на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе летом, будет поднимать вопрос предоставления Украине дополнительных гарантий безопасности.

Об этом он сообщил 5 апреля на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую транслировал телемарафон "Единые новости".

"Мы хотим получить на саммите НАТО в Вильнюсе дополнительные гарантии безопасности, которые будут поддержкой украинским воинам в борьбе с захватчиками. Надеемся, что такие гарантии для Украины мы сможем получить", - сказал Дуда.

Польша поддерживает и считает, что Украина должна как можно быстрее стать полноправным членом ЕС и НАТО. На переговорах двух президентов главной темой была именно безопасность.

"Польша – третья страна по военной поддержке Украины. Мы передали более 300 танков, САУ "Краб", другое оборудование", – добавил польский лидер.

Напомним, украинские власти 30 сентября решили подать заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Киев постепенно подписывает общие документы, декларации, чтобы заручиться поддержкой членов альянса. Зеленский в свою очередь уверен, что после победы в войне с РФ Украина станет членом НАТО.