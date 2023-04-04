Финляндия официально стала членом НАТО

Главы Министерств иностранных дел стран НАТО 4 апреля передали США документы о приеме Финляндии в альянс. Теперь страна стала 31-м членом НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

Сначала глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении государства в НАТО.

Документ о вступлении Финляндии в НАТО, подписанный министром иностранных дел Пеккой Хаависто. Фото: Maria Stenroos/Yle

Хаависто завершил процесс вступления, передав официальный документ госсекретарю США Энтони Блинкену в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Теперь ожидаются некоторые организационные вопросы, в частности, брифинг по поводу принятия нового члена в альянс и поднятия флага Финляндии над штаб-квартирой НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил финского коллегу в Facebook, написав: "Приветствую Финляндию и Президента Саули Нииностио со вступлением в НАТО в 74-ю годовщину его основания. В условиях российской агрессии Альянс стал единственной эффективной гарантией безопасности в регионе. Рассчитываем, что Вильнюсский NATO Summit приблизит и Украину к нашей евроатлантической цели".

Путь Финляндии к НАТО

До полномасштабного вторжения России в Украину, Финляндия так же, как Швеция, которая планирующая присоединиться к альянсу, не планировала становиться членом НАТО. Страна держалась нейтральной позиции по отношению к любым военным союзам. Но полномасштабная война в центре Европы вынудила Финляндию изменить решение. В США даже впоследствии "поблагодарили Путина за членство Финляндии в НАТО".

В мае 2022 года послы Финляндии и Швеции вместе передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на членство их стран в альянсе.

Страны планировали присоединиться к НАТО вместе, но в Швеции возникли трудности с ратификацией членства. Вопросы к Стокгольму возникли у Турции и Венгрии, стороны до сих пор ищут компромисс.

У Финляндии возникали аналогичные проблемы. В частности, в Будапеште считали, что Хельсинки якобы "уделяет большое внимание внутренней политике Венгрии", а Анкара требовала снятия эмбарго на продажу оружия Турции.

В конце концов, Венгрия 27 марта, а Турция 30 марта одобрили протокол вступления Финляндии в НАТО.

Членство Финляндии стало первым расширением с момента присоединения Северной Македонии к альянсу в 2020 году.

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