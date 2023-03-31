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Последняя страна ратифицировала протокол вступления Финляндии в НАТО
30 марта парламент Турции принял протокол вступления Финляндии в НАТО, расчищая путь стране стать частью западного оборонного альянса.
Об этом сообщает Anadolu.
Законопроект об утверждении протокола вступления Финляндии в НАТО был принят Генеральной ассамблеей Великого национального собрания Турции.
Турция была последней страной среди 30 членов альянса, еще не ратифицировавшей протокол.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Законодательный орган Венгрии одобрил аналогичный аконопроект в начале этой недели.
Как только Турция сообщит США об одобрении заявки Финляндии парламентом, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг официально пригласит страну в альянс.
Членство Финляндии станет первым расширением с момента присоединения Северной Македонии к альянсу в 2020 году.
Финляндия и Швеция попросили присоединиться к НАТО в прошлом году в ответ на вторжение России в Украину.
Турция все еще откладывает одобрение заявки на членство соседней с Финляндией Швеции, которой, по мнению Анкары, необходимо принять дополнительные меры против сторонников курдских боевиков и членов сети, которую Анкара считает ответственной за попытку государственного переворота в 2016 году. Турция рассматривает обе группы как террористические организации.