Последняя страна ратифицировала протокол вступления Финляндии в НАТО

30 марта парламент Турции принял протокол вступления Финляндии в НАТО, расчищая путь стране стать частью западного оборонного альянса.

Об этом сообщает Anadolu.

Законопроект об утверждении протокола вступления Финляндии в НАТО был принят Генеральной ассамблеей Великого национального собрания Турции.

Турция была последней страной среди 30 членов альянса, еще не ратифицировавшей протокол.

Законодательный орган Венгрии одобрил аналогичный аконопроект в начале этой недели.

Как только Турция сообщит США об одобрении заявки Финляндии парламентом, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг официально пригласит страну в альянс.

Членство Финляндии станет первым расширением с момента присоединения Северной Македонии к альянсу в 2020 году.

Финляндия и Швеция попросили присоединиться к НАТО в прошлом году в ответ на вторжение России в Украину.

Турция все еще откладывает одобрение заявки на членство соседней с Финляндией Швеции, которой, по мнению Анкары, необходимо принять дополнительные меры против сторонников курдских боевиков и членов сети, которую Анкара считает ответственной за попытку государственного переворота в 2016 году. Турция рассматривает обе группы как террористические организации.