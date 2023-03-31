Остання країна ратифікувала протокол вступу Фінляндії до НАТО

30 березня парламент Туреччини схвалив протокол вступу Фінляндії до НАТО, розчищаючи шлях країні стати частиною західного оборонного альянсу.

Про це повідомляє Anadolu.

Зазначається, що законопроєкт про затвердження протоколу вступу Фінляндії в НАТО був прийнятий Генеральною асамблеєю Великих національних зборів Туреччини.

Туреччина була останньою країною серед 30 членів альянсу, яка ще не ратифікувала протокол.

Законодавчий орган Угорщини схвалив аналогічний законопроект на початку цього тижня.

Як тільки Турція повідомить США про схвалення заявки Фінляндії парламентом, то генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг офіційно запросить країну до альянсу.

Членство Фінляндії стане першим розширенням з моменту приєднання Північної Македонії до альянсу в 2020 році.

Фінляндія та Швеція попросили приєднатися до НАТО минулого року у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Туреччина все ще відкладає схвалення заявки на членство сусідньої з Фінляндією Швеції, якій, на думку Анкари, необхідно вжити додаткових заходів проти прихильників курдських бойовиків і членів мережі, яку Анкара вважає відповідальною за спробу державного перевороту в 2016 році. Туреччина розглядає обидві групи як терористичні організації.