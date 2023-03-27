Венгрия одобрила вступление Финляндии в НАТО

Парламент Венгрии на заседании 27 марта одобрил вступление Финляндии в НАТО. За такое решение проголосовало 182 депутата, против - шестеро. Еще 11 членов венгерского парламента голосование проигнорировали.

Таким образом, на сегодня единственной страной, не ратифицировавшей вступление Финляндии в альянс, является Турция, ранее блокировавшая его, но после проведения переговоров изменившая свою позицию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в эту страну в середине марта своего финского коллеги Саули Ниинистё анонсировал, что турецкий парламент все же ратифицирует вступление Финляндии в НАТО. 23 марта решение было одобрено комитетом турецкого парламента по иностранным делам, и голосование должно состояться в ближайшее время.

Напомним, что Швеция и Финляндия одновременно 29 июня прошлого года были приглашены в НАТО и уже 4 июля завершили переговоры, а на следующий день подписали протоколы о вступлении в альянс.

Однако согласие на их членство отказывается предоставлять Турция, требовавшая от них выдачи членов Рабочей партии Курдистана и движения "Хизмет", которые Турция считает террористическими организациями.

При этом для принятия в НАТО новых членов требуется согласие всех действующих членов Североатлантического альянса, коих на сегодня 30. Все страны, кроме Турции и Венгрии, еще к середине октября 2022 года соответствующие протоколы в отношении Швеции и Финляндии ратифицировали.

При этом вопрос о ратификации их Венгрией также не был однозначным: голосование неоднократно переносилось, и в итоге было решено сначала провести голосование только по вопросу Финляндии.

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