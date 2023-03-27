Польща не передаватиме Україні усі свої винищувачі МіГ-29

Заступник глави Міністерства закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що Варшава не передаватиме Києву всі винищувачі МіГ-29, які є на озброєнні держави. Про це повідомив високопосадовець в інтерв'ю польській радіостанції.

Заступник глави Міністерства закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що перекидати літаки в Україну будуть послідовно.

"Ця процедура проводиться таємно, щоб бути ефективною. Я не думаю, що ми збираємося все це віддавати. Звісно, не однією партією", - зазначив дипломат. Заступник керівника польського МЗС пояснив, що Польща не може віддати усі літаки четвертого покоління МіГ-29, зокрема, через те, що країна зміцнює власну безпеку.

За підрахунками польських медіа, Польща має на озброєнні 40 МіГ-29, з них військово-повітряні сили використовують тільки 29 винищувачів, адже інші впродовж років не ремонтували і не модернізували.

Зазначимо, що на початку березня президент Польщі Анжей Дуда, навпаки, висловив готовність передати українським військовим усі свої літаки-винищувачі МіГ-29.

Додамо, що очільник Польщі анонсував передачу перших чотирьох МіГ-29 найближчим часом. Решту літаків готують, втім точної інформації про загальну кількість винищувачів, яку Україна отримає від Польщі, польська влада не називає.

Перевага радянських винищувачів-бомбардувальників МіГ-29 у тому, що українські пілоти з ними добре знайомі. Тож не витрачатимуть зайвий час на підготовку і зможуть одразу приступити до виконання завдань.

Водночас перші чотири літаки-винищувачі МіГ-29 передала Словаччина. У відомстві додали, що найближчими тижнями передадуть решту літаків, але з безпекових причин не надають жодних подробиць. Їхня передача буде підтверджена одразу після безпечної відправки українській стороні. Загалом уряд Словаччини схвалив відправку 13 МіГ-29 в Україну.