Польша не будет передавать Украине все свои истребители МиГ-29

Заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Варшава не будет передавать Киеву все истребители МиГ-29, находящиеся на вооружении государства. Об этом чиновник сообщил в интервью польской радиостанции.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что передавать самолеты в Украину будут последовательно.

"Эта процедура проводится тайно, чтобы быть эффективной. Я не думаю, что мы собираемся все это отдавать. Конечно, не одной партией", - отметил дипломат. Заместитель руководителя польского МИД пояснил, что Польша не может отдать все самолеты четвертого поколения МиГ-29, в частности из-за того, что страна укрепляет собственную безопасность.

По подсчетам польских медиа, Польша имеет на вооружении 40 МиГ-29, из них военно-воздушные силы используют только 29 истребителей, другие долгое время не ремонтировали и не модернизировали.

Отметим, что в начале марта 2023 года президент Польши Анжей Дуда, напротив, выразил готовность передать украинским военным все свои самолеты-истребители МиГ-29.

Добавим, что глава Польши анонсировал передачу первых четырех МиГ-29 в ближайшее время. Остальные самолеты готовят, впрочем, точной информации об общем количестве истребителей, которую Украина получит от Польши, польские власти не называют.

Преимущество советских истребителей-бомбардировщиков МиГ-29 в том, что украинские пилоты с ними хорошо знакомы. Так что не будут тратить лишнее время на подготовку и смогут сразу приступить к выполнению задач.

В то же время первые четыре самолета-истребителя МиГ-29 передала Словакия. В ведомстве добавили, что в ближайшие недели передадут остальные самолеты, но по причинам безопасности не предоставляют никаких подробностей. Их передача будет подтверждена сразу же после безопасной отправки украинской стороне. В целом правительство Словакии одобрило отправку 13 МиГ-29 в Украину.