Україна замовила у Польщі 100 БТР - Моравецький

Польща продасть Україні 100 колісних бронетранспортетів Rosomak. Про це повідомив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький під час відвідин заводу-виробника у місті Семяновіце Сльонськє, повідомляє прес-служба польського уряду.

"Можу повідомити, що ми отримали чергове замовлення - замовлення, яке я отримав учора від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, на 100 "Росомах", які будуть вироблені тут. Звертаю увагу, що оплата за них буде з європейських коштів, отриманих нами, а також із американських коштів, отриманих Україною", - заявив він.

За словами Моравецького, польська оборонна промисловість має величезний виробничий потенціал, і зараз влада шукає нові замовлення для неї, зокрема ведуться переговори із Саудівською Аравією та Словенією.

"Росомахи", як і "Краби", – це наша національна цінність. Це наш бренд – національний бренд польської військової промисловості. Ми пишаємось ними та інвестуємо, все більше інвестуємо у виробництво зброї", - наголосив глава уряду Польщі.

За його словами, перед лицем російської агресії проти України світ зрозумів, що війна — це явище не історичне або яке триває десь далеко, а цілком здатне з'явитися в будь-який час і в будь-якому місці.

Моравецький зазначив, що польська армія потребує модернізації та переозброєння, через що оборонний бюджет Польщі у 2023 році був збільшений до рекордного обсягу у 4% ВВП.

Зазначимо, що на початку березня польська влада анонсувала запуск виробництва та обслуговування у Познані південнокорейських танків K2. Тим часом Україні Польща передає Україні Leopard 2 німецького виробництва, а також обіцяла передати радянські винищувачі МіГ-29, проте не всі, які має на озброєнні.