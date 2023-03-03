Польща розпочинає виробництво танків разом із Південною Кореєю

Віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак анонсував запуск виробництва південнокорейських танків K2 на заводі у Познані.

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Про це повідомляє PAP.

"Тут, на військовому автомобільному заводі у Познані, танки К2 будуть обслуговувати, будуть капітально ремонтувати і будуть виробляти. Це хороша новина для Познані… Це додаткові нові робочі місця, це збереження тих робочих місць, які були створені на WZM", – заявив Блащак.

Виробництво танків стало можливим після укладання угоди з Південною Кореєю минулого року, яка передбачає передання не лише машин, а й технологій виробництва – зокрема гідропневматичних шасі, які використовується в K2.

За словами Блащака, контракт з Південною Кореєю стосується 1 тис. танків. 180 з них прийдуть безпосередньо з Південної Кореї. Наступні будуть створені у Познані.

У грудні минулого року перші південнокорейські танки К2 вже надійшли на озброєння армії Польщі – а саме 20-ї механізованої бригади, яка відповідає за безпеку у північно-східній Польщі.

"Ми підтримуємо Україну, але дбаємо і про зміцнення польської армії, яка має бути оснащена сучасною зброєю", – сказав міністр оборони Польщі.

Зазначимо, Польща стала першою країною, яка успішно передала 4 танки Leopard 2 Україні. Залишок обіцяних танків Leopard 2 має надійти упродовж найближчих кількох тижнів.