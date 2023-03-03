Польша начинает производство танков вместе с Южной Кореей

Вицепремьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак анонсировал запуск производства южнокорейских танков K2 на заводе в Познани.

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Об этом сообщает PAP.

"Здесь, на военном автомобильном заводе в Познани, танки К2 будут обслуживать, будут капитально ремонтировать и будут производить. Это хорошая новость для Познани… Это дополнительные новые рабочие места, это сохранение рабочих мест, которые были созданы на WZM", – заявил Блащак.

Производство танков стало возможным после заключения соглашения с Южной Кореей в прошлом году, которое предусматривает передачу не только машин, но и технологий производства – в частности, гидропневматических шасси, используемых в K2.

По словам Блащака, контракт с Южной Кореей касается 1 тыс. танков. 180 из них придут непосредственно из Южной Кореи. Следующие будут созданы в Познани.

В декабре прошлого года первые южнокорейские танки К2 уже поступили на вооружение армии Польши – а именно 20-й механизированной бригады, отвечающей за безопасность в северо-восточной Польше.

"Мы поддерживаем Украину, но заботимся и об укреплении польской армии, которая должна быть оснащена современным оружием", – сказал министр обороны Польши.

Отметим, Польша стала первой страной, успешно передавшей 4 танка Leopard 2 Украине. Остаток обещанных танков Leopard 2 должен поступить в ближайшие несколько недель.