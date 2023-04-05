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Украина договорилась с Польшей о закупке БТР, минометов и систем ПВО
Украина подписала письмо о намерениях относительно закупок военной техники польского производства и документ о продолжении сотрудничества между двумя стратегическими оборонными предприятиями в производстве боеприпасов.
Как сообщает пресс-служба правительства Польши документы были подписаны в ходе встречи 5 апреля его главы Матеуша Моравецкого с украинским президентом Владимиром Зеленским.
"Украина покупает у нас вооружение, произведенное на польских заводах. Следует подчеркнуть, что оружие, которое мы передавали до сих пор, в том числе то, которое продаем, например, "Росомахи", - это также оружие, которое в будущем может составить важную часть вооружения украинской армии", - указал польский премьер-министр.
Как отмечают в пресс-службе Зеленского, целью подписания письма о намерениях является обеспечение постоянной поддержки и укрепления оборонных мощностей Вооруженных сил Украины путем приобретения польской оборонной техники, в частности БТР Rosomak, самоходных минометов Rak и ракет в переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Сегодня мы подписываем документ о поставках польских БТР Rosomak, самоходных минометов Rak, систем ПВО, в том числе очень эффективных "Перунов", МиГов и другого вооружения, в котором мы очень нуждаемся", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что речь идет не только о поддержке, но и о сотрудничестве, в частности, в формате закупок, что будет усиливать оборонный потенциал и Украины, и Польши.
Кроме того, в ходе встречи с главой польского правительства обсуждалось создание совместных предприятий по производству вооружения и боеприпасов. Достигнутые договоренности он охарактеризовал как "очень предметные".
Кроме того, одной из важных тем встречи стало участие польских компаний в восстановлении разрушенных объектов в Украине. Подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерством экономического развития и технологий Польши о сотрудничестве в восстановлении Украины.
"Подписан отдельный документ о сотрудничестве в восстановлении Украины. Уверен, что наше восстановление будет помогать развитию и польского бизнеса, и обеих наших стран", – сказал глава украинского государства.
Он отметил важность того, чтобы экономический рост, на который работают обе странs, приносил увеличение количества качественных рабочих мест и в Украине, и в Польше.
"Это даст нам с Польшей еще и положительный социальный результат. Мы заинтересованы в максимальном привлечении польского бизнеса в Украину. Я хочу отметить для инвесторов: мы работаем над минимизацией военных рисков для инвестиций", – подчеркнул президент.
Отметим, что ранее Моравецкий сообщил, что Польша продаст Украине 100 колесных бронетранспортетов Rosomak. Кроме того, Польша передает Украине танки Leopard 2 немецкого производства, а также советские истребители МиГ-29, однако не все, что имеет на вооружении.