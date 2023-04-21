В ближайшие недели США начнут обучение украинцев на танках Abrams

Решение о начале обучения украинских военных на танках Abrams приняли во время встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" - сообщают в Associated Press, ссылаясь на собственные источники.

В конце мая на полигонах Германии ожидают прибытия 31 танка Abrams.

“Украинские военные начнут обучение через несколько недель. Эти тренировки займут около 10 недель. Но украинцы будут тренироваться не на танках, которые поступят в Украину. В США обновляется 31 боевой танк M1A1, чтобы отправить на передовую”, - говорится в материале.

Цель состоит в том, чтобы ускорить использование украинцами танков, чтобы войска прошли подготовку к тому времени, когда обновленные танки будут готовы.

По словам чиновников, около 250 украинских военнослужащих пройдут подготовку – одни научатся управлять танками, а другие – ремонтировать и обслуживать их. После первых 10 недель также может быть проведена дополнительная учеба, как вести бой и маневрировать с танками.

В январе администрация президента Джо Байдена объявила, что пришлет танки Abrams в Украину после того, как в течение месяцев настаивала, что они слишком сложны и тяжелы в обслуживании и ремонте. Это решение было частью более широкого политического маневра, который открыл двери для Германии объявить, что она пришлет свои танки Leopard 2 в Украину и позволит Польше и другим союзникам сделать то же самое.

С целью побыстрее доставить танки в Украину, администрация Байдена объявила, что ускорит поставку танков Abrams в Украину, решив отправить отремонтированную более старые модели, которые могут быть готовы быстрее, чтобы к осени доставить 70-тонные боевые электростанции в зону боевых действий.

Тогда США также четко дали понять, что они приступят к обучению украинских войск по использованию, обслуживанию и ремонту танков, и что эти инструкции будут совпадать с восстановлением танков, чтобы оба были готовы к бою одновременно. позже этого года.

Напомним, в начале апреля стало известно, что учения украинских военных на американских танках M1-A1 Abrams еще не начались, потому что работают над закупкой оборудования.

В апреле премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с вице-президентом США Камалой Гаррис заявил, что США будут осуществлять дополнительные поставки вооружения в Украину, в частности, танков Abrams и БМП Bradley.

Отметим, что министерство обороны США заключило контракт с компанией General Dynamics Land Systems (GDLS) на изготовление танков M1A1 Abrams для Украины на сумму $27,1 млн.

О каком именно количестве танков идет речь, не сообщают. Известно, что работы будут выполняться в Лиме (штат Огайо) с ожидаемой датой завершения 29 сентября 2023 года.

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