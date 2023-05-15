До Польщі прибули перші установки HIMARS

Польща отримала перші установки HIMARS, які необхідні країні для стримування ворога. Про це повідомило міністерство оборони Польщі.

Разом з військовими зустрічав партію HIMARS, яка надійшла від США, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. За словами очільника відомства, зброю доправлять на північний схід Польщі.

"Для польського війська ми приймаємо сьогодні HIMARS, обладнання, яке зарекомендувало себе в битві в Україні, зупиняючи російське вторгнення. Зброя піде до 16 механізованої дивізії і її завданням буде стримування агресора, посилення армії на східному фланзі НАТО", – заявив міністр оборони Польщі.

Як розповіли польські ЗМІ, це не остання партія установок, яку отримає країна.

“Ми ведемо переговори щодо іншого контракту HIMARS, Конгрес США схвалив продаж Польщі майже 500 пускових установок”, - зазначив міністр оборони Польщі.

У лютому США погодили продаж Польщі 18 пускових установок M142 HIMARS та іншого військового озброєння.

Раніше міністр оборони Польщі заявив, що Польща планує створити центр з виробництва і обслуговування систем залпового вогню HIMARS цього року. Центр обслуговуватиме не тільки потреби Польщі, але інших європейських країн, які хочуть придбати HIMARS.

Також міністр оборони Польщі запропонував відкрити “академію HIMARS” на території країни.