Польща створить центр з виробництва HIMARS в цьому році

Польща планує створити центр з виробництва і обслуговування систем залпового вогню HIMARS цього року. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час візиту на оборонний завод Lockheed Martin у США - повідомило tvp.info.

Центр обслуговуватиме не тільки потреби Польщі, але інших європейських країн, які хочуть придбати HIMARS.

“Після розмови з керівництвом Lockheed Martin я почув запевнення в готовності співпрацювати з польською збройовою промисловістю, в готовності зміцнювати польську збройову промисловість, що також вигідно для Сполучених Штатів, тому що це дозволить збільшити масштаби виробництва, якщо йдеться про HIMARS”, - заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Також польський міністр обговорював можливість виробництва в країні протитанкових комплексів Javelin, які використовує Україна.

Раніше міністр оборони Польщі запропонував відкрити “академію HIMARS” на території країни.

Нагадаємо, Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні, що включає боєприпаси для наданих США раніше реактивних систем залпового вогню HIMARS, артилерійські снаряди та протитанкові засоби на суму до 325 мільйонів доларів.