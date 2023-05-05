Польша создаст центр по производству HIMARS в этом году

Польша планирует создать центр производства и обслуживания систем залпового огня HIMARS в этом году. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак во время визита на оборонный завод Lockheed Martin в США - сообщило tvp.info.

Центр будет обслуживать не только потребности Польши, но и других европейских стран, желающих приобрести HIMARS.

"После разговора с руководством Lockheed Martin я услышал уверенность в готовности сотрудничать с польской оружейной промышленностью, в готовности укреплять польскую оружейную промышленность, что также выгодно для Соединенных Штатов, потому что это позволит увеличить масштабы производства, если речь идет о HIMARS", - заявил министр обороны. Польши Мариуш Блащак.

Также польский министр обсуждал возможность производства в стране противотанковых комплексов Javelin, используемых Украиной.

Ранее министр обороны Польши предложил открыть "академию HIMARS" на территории страны.

Напомним, Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине, включающем боеприпасы для предоставленных США ранее реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских снарядов и противотанковых средств на сумму до 325 миллионов долларов.