США выделили Украине боеприпасов еще на $325 миллионов

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине, включающем боеприпасы для предоставленных США ранее реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских снарядов и противотанковых средств на сумму до 325 миллионов долларов.

Как отмечается в сообщении, речь идет о предоставлении помощи из имеющихся запасов Пентагона по решению президента Джозефа Байдена. Это уже 36-е подобное решение с августа 2021 года. Количественные показатели большинства позиций в рамках нынешнего решения не уточняются.

Отмечается, что помимо боеприпасов для HIMARS, в пакет помощи входят 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, ракеты для комплексов TOW, противотанковые гранатометы АТ-4 и противотанковые мины.

Также будут предоставлены подрывные боеприпасы для преодоления препятствий, высокоточные авиационные боеприпасы и более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию.

Входят в пакет и четыре машины тылового обеспечения, вооружение, необходимое для безопасности портов и гаваней, контрольно-диагностическое оборудование для обслуживания и ремонта военной техники, запасные части и прочее полевое снаряжение.

Отметим также, что, по данным СМИ, на встрече контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" 21 апреля она будет призывать к срочным поставкам ракет для систем ПВО, опасаясь, что их острая нехватка может позволить России начать широкомасштабные воздушные атаки.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял о нехватке оружия и боеприпасов для начала контрнаступления Украины для деоккупации захваченных Россией территорий. 17 апреля он также заявлял, что партнерам Украины следует сейчас быть "максимально активными в обеспечении оружием и снарядами, чтобы ускорить нашу общую победу".

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