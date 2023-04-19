Украина будет просить срочно передать ракеты для ПВО на "Рамштайне" - Financial Times

Украина во время встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн", которая состоится 21 апреля, будет призывать к срочным поставкам ракет для систем ПВО, опасаясь, что их острая нехватка может позволить России начать широкомасштабные воздушные атаки.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три источника.

Собеседники издания сообщили, что Киев потребует от партнеров пополнить "свои уменьшающиеся запасы". Как отмечается, западные союзники опасаются, что без достаточной противовоздушной обороны запланированное против российских оккупантов контрнаступление "может провалиться".

"Тема противовоздушной обороны малой дальности все чаще поднимается украинцами. Если они используют их все, это откроет простор для военно-воздушных сил (России – Delo.ua)", - отметил один из собеседников.

По словам собеседников издания, "выглядит мрачно" перспектива российских бомбардировок неуправляемыми боеприпасами, сброшенными с самолетов. Западная разведка ранее сообщала, что Россия накапливает истребители и ударные вертолеты у линии фронта в Украине.

По информации Financial Times, США в конце февраля оценили, что до 23 мая способность Украины защищать свои войска на передовой будет "полностью снижена".

При этом некоторые западные чиновники сохраняют оптимизм, ссылаясь на то, что у России и в дальнейшем нет преимущества в воздухе, а Украина продолжает получать оружие от Запада. Кроме того, медленные темпы российских ракетных ударов по Украине помогли сохранить запасы украинского ПВО.

Напомним, президент Владимир Зеленский в понедельник провел подготовительные совещания перед очередным заседанием международной контактной группы по обороне Украины, которое должно состояться 21 апреля на американской военно-воздушной базе "Рамштайн" в Германии. Он подчеркнул важность скорейшего обеспечения Украины оружием и боеприпасами для победы в войне.