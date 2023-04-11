У Пентагоні назвали дату наступної зустрічі "Рамштайн"

Наступна зустріч Контактної групи з оборони України відбудеться на військово-повітряній базі “Рамштайн” 21 квітня. Таку інформацію повідомили Військово-повітряні сили США в Європі - пише видання Радіо Свобода.

Міністр оборони США Ллойд Остін знову запрошує міністрів оборони та військових високопосадовців світу обговорити "кризу, що триває в Україні, та різноманітні безпекові проблеми, з якими стикаються союзники та партнери США".

“Міністр оборони США Ллойд Остін планує очолити особисту зустріч Контактної групи з оборони України на військово-повітряній базі "Рамштайн", Німеччина, 21 квітня 2023 року”, – йдеться в повідомленні.

Попереднє, десяте засідання міністрів оборони у форматі "Рамштайн” відбулося 15 березня в онлайн-форматі.

За словами міністра оборони Олексія Резінкова, на засіданні Контактної групи з питань оборони України йшлося про посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, навчання та формування "броньованого кулака".

За підсумками зустрічі уряд Швеції ухвалив рішення про передачу Україні десяти танків Leopard 2 у рамках підготовки до майбутнього контрнаступу.

Формат “Рамштайн”, який об’єднує понад 50 країн світу, започаткували для того, щоб забезпечити Україну підтримкою і задовольнити оборонні потреби української армії під час протистояння повномасштабному вторгненню Росії.

Нагадаємо, наприкінці березня міністр оборони Олексій Резніков заявив європейським партнерам, що України для контрнаступу потрібна насамперед важка техніка.

Міністр оборони України розповів, що контрнаступ очікується в квітні – травні по різних напрямках.