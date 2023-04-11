В Пентагоне назвали дату следующей встречи "Рамштайн"

Следующая встреча Контактной группы по обороне Украины состоится на военно-воздушной базе "Рамштайн" 21 апреля. Такую информацию сообщили Военно-воздушные силы США в Европе, пишет издание Радио Свобода.

Министр обороны США Ллойд Остин вновь приглашает министров обороны и военных высокопоставленных чиновников мира обсудить "продолжающийся в Украине кризис и разнообразные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США".

"Министр обороны США Ллойд Остин планирует возглавить личную встречу Контактной группы по обороне Украины на военно-воздушной базе "Рамштайн", Германия, 21 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.

Предыдущее десятое заседание министров обороны в формате "Рамштайн" состоялось 15 марта в онлайн-формате.

По словам министра обороны Алексея Резинкова, на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины речь шла об усилении противовоздушной обороны, поставках боеприпасов, обучении и формировании "бронированного кулака".

По итогам встречи правительство Швеции приняло решение о передаче Украине десяти танков Leopard 2 в рамках подготовки к предстоящему контрнаступлению.

Формат "Рамштайн", объединяющий более 50 стран мира, начали для того, чтобы обеспечить Украину поддержкой и удовлетворить оборонные потребности украинской армии во время противостояния полномасштабному вторжению России.

Напомним, в конце марта министр обороны Алексей Резников заявил европейским партнерам, что Украине для контрнаступления нужна, прежде всего, тяжелая техника.

Министр обороны Украины рассказал, что контрнаступление ожидается в апреле – мае по разным направлениям.