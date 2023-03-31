Резников рассказал Европе, что нужно Украине для успешного контрнаступления

Министр обороны Алексей Резников сказал европейским партнерам, что Украине для контрнаступления нужна, прежде всего, тяжелая техника.

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

30 марта министр провел встречу с делегацией комитета Европейского Союза по вопросам политики и безопасности во главе с председателем комитета Дельфиной Пронк.

Алексей Резников поблагодарил партнеров за то, что с первых дней российского полномасшбатного вторжения ЕС солидарен с Украиной и оказывает всемерную поддержку и помощь в политической, экономической, военной, гуманитарной сферах.

"…Мы готовимся к контрнаступательной операции, поэтому Украине необходимы прежде всего тяжелая техника и подготовленные резервы. Мы заинтересованы в проведении тренировок украинских военных на всех уровнях: от индивидуальной подготовки солдата к коллективным учениям подразделений бригадного уровня", – сказал Резников.

Министр обороны подчеркнул, что на предстоящий Вильнюсский саммит НАТО должен подтвердить, что Украина является не только надежным партнером Альянса, но и страной, которая хорошо изучила российского агрессора и умеет воевать против него.

Резников также отметил, что вопросу поставки оружия и его учета уделяется очень пристальное внимание в Минобороны и ВСУ. Он ознакомил иностранных гостей с внедренной в Министерстве обороны логистической программой LOGFAS, которой пользуются все члены НАТО, позволяющей мониторить поставки Украине вооружения от стран-партнеров и контролировать движение материально-технической помощи.

Напомним, что министр обороны Украины рассказал, что контрнаступление ожидается в апреле – мае по разным направлениям.