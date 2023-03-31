Резніков розповів Європі, що потрібно Україні для успішного контрнаступу

Міністр оборони Олексій Резніков сказав європейським партнерам, що України для контрнаступу потрібна насамперед важка техніка.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

30 березня міністр провів зустріч із делегацією комітету Європейського Союзу з питань політики та безпеки на чолі із головою комітету Дельфіною Пронк.

Олексій Резніков подякував партнерам за те, що з перших днів російського повномасшбатного вторгнення ЄС солідарний з Україною та надає всебічну підтримку та допомогу у політичній, економічній, військовій, гуманітарній сферах.

"…Ми готуємось до контрнаступальної операції, тому Україні необхідні, насамперед, важка техніка та підготовлені резерви. Ми зацікавлені у проведенні тренувань українських військових на всіх рівнях: від індивідуальної підготовки солдата до колективних навчань підрозділів бригадного рівня", – сказав Резніков.

Міністр оборони наголосив, що на майбутній Вільнюський саміт НАТО має засвідчити, що Україна є не лише надійним партнером Альянсу, а й країною, яка добре вивчила російського агресора і вміє воювати проти нього.

Резніков також зазначив, що питанню постачання зброї та її обліку приділяється дуже прискіплива увага в Міноборони та ЗСУ. Він ознайомив іноземних гостей із запровадженою в Міністерстві оборони логістичною програмою LOGFAS, якою користуються всі члени НАТО, і яка дозволяє моніторити постачання Україні озброєння від країн-партнерів і контролювати рух матеріально-технічної допомоги.

Нагадаємо, що міністр оборони України розповів, що контрнаступ очікується в квітні – травні по різних напрямках.