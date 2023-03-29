Резников пообещал контратаку "по нескольким направлениям"

Министр обороны Украины рассказал, что контрнаступление ожидается в апреле – мае по разным направлениям.

Об этом Алексей Резников сказал в интервью ERR.

"Вы увидите их (танки Leopard – ред.) в контратаке по решению нашего Генштаба. Уже планируется по нескольким направлениям… Думаю, в апреле - мае мы их увидим", - ответил министр на вопрос, когда танки появятся на поле боя.

По мнению Резникова, контрнаступление зависит от того, какой момент наиболее подходит, и от погодных условий, поскольку весной земля очень влажная и можно использовать только гусеничную технику.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин считает, что Украина может использовать значительное истощение российских сил и западное оружие. Вместе это дает ВСУ очень хорошие шансы на осуществление успешного контрнаступления весной 2023 года.