Зеленский в ожидании нового "Рамштайна": "Перспективы на поле боя – весьма амбициозные"

Президент Владимир Зеленский в понедельник провел подготовительные совещания перед очередным заседанием международной контактной группы по обороне Украины, которое должно состояться 21 апреля на американской военно-воздушной базе "Рамштайн" в Германии. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

"Готовимся и к очередной встрече в формате "Рамштайн". Провел подготовительные совещания. И ожидаем основательных решений, которые будут соответствовать перспективам на поле боя. Весьма амбициозным перспективам, которые мы всеми силами приближаем", - указал глава государства.

По словам президента, эти перспективы Украина приближает не только для себя, но и для всей антивоенной коалиции. Он подчеркнул важность скорейшего обеспечения Украины оружием и боеприпасами для победы в войне.

"Агрессор должен проиграть. И это наша общая ответственность с партнерами - выиграть больше времени для мира, то есть быть сейчас максимально активными в обеспечении оружием и снарядами, чтобы ускорить нашу общую победу", - сказал Зеленский.

Он также напомнил, что 17 апреля провел и заседание Ставки верховного главнокомандующего, где заслушал доклады главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и командующих направлений – группировок "Хортица", "Таврия", "Одесса" и "Север".

"Отдельно на Ставке – поставки боеприпасов для наших воинов. Сегодня было более подробно на этот счет: не только поставки, но и все то, что касается производства – и государством, и частными компаниями. Были доклады министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Камышина, министра обороны Резникова, командующего Силами логистики Гуляка", - отметил президент.

Кроме того, он провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем по итогам его поездки в Канаду и США и тамошних встреч, касавшихся, прежде всего, финансовой поддержки Украины. По оценке Зеленского, результаты визита являются весомыми, что касается и отношений с Международным валютным фондом, и с другими международными институтами, двусторонних отношений с Канадой и США.