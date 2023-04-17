Зеленський в очікуванні нового "Рамштайну": "Перспективи на полі бою - доволі амбітні"

Президент Володимир Зеленський в понеділок провів підготовчі наради перед черговим засіданням міжнародної контактної групи з питань оборони України, яке має відбутися 21 квітня на американській військово-повітряній базі "Рамштайн" у Німеччині. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Готуємось і до чергової зустрічі у форматі "Рамштайн". Провів підготовчі наради. І очікуємо ґрунтовних рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою. Доволі амбітним перспективам, які ми всіма силами наближаємо", - вказав глава держави.

За словами президента ці перспективи Україна наближає не лише для себе, а й для всієї антивоєнної коаліції. Він підкреслив важливість якнайшвидшого забезпечення України зброєю та боєприпасами для перемоги у війні.

"Агресор має програти. І це наша спільна відповідальність із партнерами – виграти більше часу для миру, тобто бути зараз максимально активними в забезпеченні зброєю та снарядами, щоб нашу спільну перемогу прискорити", - сказав Зеленський.

Він також нагадав, що 17 квітня провів і засідання Ставки верховного головнокомандувача, де заслухав доповіді головкома Збройних сил України Валерія Залужного та командувачів напрямків – угруповань "Хортиця", "Таврія", "Одеса" та "Північ".

"Окремо на Ставці – постачання боєприпасів для наших воїнів. Сьогодні було більш детально щодо цього: не лише постачання, а й усе те, що стосується виробництва – і державою, і приватними компаніями. Були доповіді міністра з питань стратегічних галузей промисловості Камишіна, міністра оборони Резнікова, командувача Сил логістики Гуляка", - зазначив президент.

Крім того, він провів нараду з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем щодо підсумків його поїздки в Канаду та США і тамтешніх зустрічей, що стосувалися передусім фінансової підтримки України. За оцінкою Зеленського, результати візиту є вагомими, що стосується і відносин з Міжнародним валютним фондом, і з іншими міжнародними інституціями, двосторонніх відносин із Канадою та США.