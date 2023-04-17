Зеленський провів засідання ставки: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 17 квітня, провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Учасники на засіданні заслухали інформацію про оперативну обстановку на передовій. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ" доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності, а розвідка поінформувала про ймовірні дії противника у найближчий період.

Під час зазсідання було розглянуто питання щодо забезпечення сил оборони України озброєнням та боєприпасами, зокрема власного виробництва. Учасники засідання проаналізували стан виконання контрактів з українськими виробниками та перспективи нарощування власного виробництва всіх типів ракет і боєприпасів.

Крім того, продовжили розгляд питання про комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, попереднє засідання Ставки верховного головнокомандувача відбулося 11 квітня. На ньому обговорили ймовірні кроки РФ та забезпечення ЗСУ снарядами.