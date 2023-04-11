Зеленський провів засідання Ставки: говорили про ймовірні кроки РФ та забезпечення ЗСУ снарядами

Президент України Володимир Зеленський 11 квітня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

На засіданні було заслухано доповіді щодо обстановки на передовій та ситуації на ділянках фронту, які перебувають у зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ.

Керівництво розвідки повідомило про ймовірні дії держави-агресорки РФ у найближчій перспективі.

Крім того, учасники засідання проаналізували стан забезпечення підрозділів боєприпасами.

Також було продовжено розгляд питання щодо комплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою новостворених бригад сил оборони.

Члени Ставки розглядали й питання підвищення ефективності системи керування та взаємодії різних угруповань українських військових під час виконання бойових завдань.

Нагадаємо, про попереднє засідання Ставки верховного головнокомандувача повідомлялося 7 квітня. На ньому йшлося, зокрема, про формування та укомплектування озброєнням нових бригад.