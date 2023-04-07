Зеленський провів засідання Ставки: обговорювали формування нових бригад

Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, де, зокрема, розглядалось питання формування та укомплектування озброєнням нових бригад.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний поінформував учасників про оперативну обстановку на основних напрямках фронту.

Командувач Сухопутних військ, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександр Сирський, командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський, командувач ОСУВ «Північ» Сергій Наєв та командувач ОСУВ «Одеса» Едуард Москальов доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах зон їхньої відповідальності.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов докладав про ймовірні дії ворога в найближчий період.

Також члени Ставки розглянули перебіг формування та укомплектування озброєнням нових бригад, було приділено увагу рівню підготовки особового складу.

Учасники засідання зупинилися на заходах із запобігання витоку інформації стосовно планів сил оборони України.

Нагадаємо, раніше газета The New York Times написала, що засекречені військові документи, що детально описують секретні плани США і НАТО з розбудови української армії напередодні запланованого контрнаступу, були розміщені в Telegram та Twitter. В ОП та ГУР вважають цю інформацію фейком Росії.