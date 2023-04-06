Росія все ще сподівається ліквідувати Зеленського – Данілов

Секретар РНБО вважає, що Російська Федерація не зняла з порядку денного питання політичного вбивства президента, й загроза його життю існує.

Про це Олексій Данілов сказав в інтерв’ю "Укрінформу".

"Завдання щодо ліквідації Володимира Зеленського Російська Федерація не зняла з порядку денного. У них не вийшло фізичної ліквідації глави Української держави, тому зараз вони намагатимуться займатися політичною ліквідацією", - сказав він.

Секретар РНБО зазначив, що Росія прагне політичної ліквідації Зеленського, тому що він усьому світові показав і довів, що є лідером нації, лідером країни, й росіян це не влаштовує.

"Володимир Зеленський демонструє незрівнянну людяність, порядність і багато інших чеснот, а президент РФ – бункерний терорист №1 у світі. Уявіть, як їх це дратує", - додав Данілов.

Він підкреслив, що загроза для президента існує завжди, тому відповідні інституції все це відпрацьовують.

Нагадаємо, Олексій Данілов запевняє, що представники УПЦ МП обов'язково залишать територію Києво-Печерської лаври, але для цього потрібно набратися терпіння.